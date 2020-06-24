Sarp Sınır Kapısında gümrük kaçağı yüz dolgu maddesi ele geçirildi

ARTVİN (AA) - Sarp Sınır Kapısı'nda yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen yüz dolgusunda kullanılan kozmetik ürünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen A.Y'nin kullandığı tırda arama yaptı.

Şüphe üzerine x-Ray cihazına yönlendirilen tırın çekici kabininin içindeki yatağın altında, gümrük kaçağı 100 kozmetik ürün ele geçirildi.

Yüz dolgu işleminde kullanılan malzemelere el konulurken, A.Y. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.



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