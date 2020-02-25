Sarp Sınır Kapısı'nda koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 6 milyon 796 bin 726 yolcunun giriş-çıkış yaptığını söyledi.

Vali Doruk, Hopa Kaymakamlığı toplantı salonunda başkanlık ettiği Sarp Sınır Kapısı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, modernize edilen kapının Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer aldığını söyledi.

Sarp'ın, Türkiye'nin kara sınır kapıları arasında yolcu trafiği bakımından ilk sırada yer aldığına işaret eden Doruk, "Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince Sarp Sınır Kapısı fiziki alanı yenilenerek 36 bin 191'den 46 bin 336 metrekarelik alana kavuşturuldu. Yeni proje ile yolcu giriş çıkış peron sayısı 20'ye, araç peron sayısı ise 12'ye çıkarıldı." dedi.

Doruk, araç işlemi yapacak polis, tescil, muayene kantar ve vezne personelinin tek noktada toplandığını belirterek modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra yolcu trafiğinin daha da etkin ve sağlıklı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Buradan geçen yıl 6 milyon 796 bin 726 yolcunun giriş-çıkış yaptığını kaydeden Doruk, 2018'de bu rakamın 6 milyon 912 bin 356 olduğunu aktardı.