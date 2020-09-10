YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Şartlı bağış için hayırseverler sıraya giriyor

Şartlı bağış için hayırseverler sıraya giriyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.09.2020 13:01 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, Eylül Ayı Meclis Toplantısında yine dört vatandaşın şartlı bağış talebi olduğunu belirterek hizmet ve yatırımlar arttıkça yapılan hizmet ve yardımların artmasıyla şartlı bağış taleplerinde bir artış olduğunu belirtti.Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi, Eylül Ayı Meclis Toplantısında yine dört vatandaşın şartlı bağış talebi olduğunu belirterek hizmet ve yatırımlar arttıkça yapılan hizmet ve yardımların artmasıyla şartlı bağış taleplerinde bir artış olduğunu belirtti.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların şartlı bağış yapmasının güvenli bir yerel yönetim görmesinden kaynaklandığını söyleyerek, “Belediyelerin şartlı bağış alma imkânı yasalarca belirleniyor. Özellikle eğitim, sağlık ve ibadet yatırımlarına her zaman hayırseverlerce destek veriliyor. Çünkü güveni kazanmış bir yönetim ve güvenini her zaman kanıtlamış bir belediye var. Bu nedenle hayırseverler belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istiyor” dedi.
Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda Hasan İlgen, Kahraman Çelebi, Dursun Koca ile Kamanoğlu Şirketi olmak üzere dört ayrı hayırseverin taleplerinin oy birliği ile kabul edildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi’de hizmet alan, yatırımları gören hayırseverlerin belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istediğini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Erol Mütercimler hakkında suç duyuru
Erol Mütercimler hakkında suç duyuru

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:44
Sabah
06:08
Öğle
12:40
İkindi
16:14
Akşam
19:02
Yatsı
20:20

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büşra Akşehirlioğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sahabiye Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.