Şartlı bağış için hayırseverler sıraya giriyor

Melikgazi Belediyesi, Eylül Ayı Meclis Toplantısında yine dört vatandaşın şartlı bağış talebi olduğunu belirterek hizmet ve yatırımlar arttıkça yapılan hizmet ve yardımların artmasıyla şartlı bağış taleplerinde bir artış olduğunu belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların şartlı bağış yapmasının güvenli bir yerel yönetim görmesinden kaynaklandığını söyleyerek, “Belediyelerin şartlı bağış alma imkânı yasalarca belirleniyor. Özellikle eğitim, sağlık ve ibadet yatırımlarına her zaman hayırseverlerce destek veriliyor. Çünkü güveni kazanmış bir yönetim ve güvenini her zaman kanıtlamış bir belediye var. Bu nedenle hayırseverler belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istiyor” dedi.

Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda Hasan İlgen, Kahraman Çelebi, Dursun Koca ile Kamanoğlu Şirketi olmak üzere dört ayrı hayırseverin taleplerinin oy birliği ile kabul edildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi’de hizmet alan, yatırımları gören hayırseverlerin belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istediğini bildirdi.

