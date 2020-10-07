YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Saruhanlı Belediyesi ilçede temizlik seferberliği başlattı

Saruhanlı Belediyesi ilçede temizlik seferberliği başlattı

MANİSA HABERLERİ  | 07.10.2020 10:35 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçe genelinde 80 personel, 18 traktör, 8 çöp kamyonu ve 2 yol süpürme aracının katılımıyla geniş kapsamlı temizlik seferberliği başlatıldı.Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Zeki Bilgin’in talimatı ile tüm sokak ve caddeleri tek tek temizlerken, mücavir alanlar, çöp dipleri, semt pazarları gibi noktalarda da çalışmalarını sürdürüyor.Sokaklardaki temizlik çalışmalarını bizzat takip eden Başkan Bilgin, yaptığı açıklamada ilçe genelinde sonbahar temizliği başlattıklarını ifade ederek, "Amacımız pırıl pırıl, tertemiz bir Saruhanlı oluşturmak.

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçe genelinde 80 personel, 18 traktör, 8 çöp kamyonu ve 2 yol süpürme aracının katılımıyla geniş kapsamlı temizlik seferberliği başlatıldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Zeki Bilgin’in talimatı ile tüm sokak ve caddeleri tek tek temizlerken, mücavir alanlar, çöp dipleri, semt pazarları gibi noktalarda da çalışmalarını sürdürüyor.
Sokaklardaki temizlik çalışmalarını bizzat takip eden Başkan Bilgin, yaptığı açıklamada ilçe genelinde sonbahar temizliği başlattıklarını ifade ederek, "Amacımız pırıl pırıl, tertemiz bir Saruhanlı oluşturmak. Bu kent hepimizin. Korumamız ve temiz tutmamız gerekiyor. Rutin temizlik çalışmaları dışında özellikle korona virüs sürecinde ilçemizdeki 50 mahallenin tamamını detaylı olarak temizledik ve dezenfekte ettik. Çevremizi temiz tutma konusunda vatandaşlarımızın da hassas davranacağına inanıyorum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
13:03
İkindi
16:17
Akşam
18:52
Yatsı
20:07

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Akdur Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Durmuşoğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Vali Karadeniz, Akhisar’da incelemelerde bulundu
Vali Karadeniz, Akhisar’da incelemelerde bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.