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Saruhanlı Belediyesi’nin 2019 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

MANİSA HABERLERİ  | 07.07.2020 12:06 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporu, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.Belediye Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in başkanlığında Halk Kafe’de yapıldı.Gündeme ilişkin çeşitli maddelerin ele alındığı toplantıda, belediyenin 2019 yılı faaliyet raporu okundu.

Saruhanlı Belediyesi’nin 2019 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

Saruhanlı Belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporu, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.
Belediye Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in başkanlığında Halk Kafe’de yapıldı.
Gündeme ilişkin çeşitli maddelerin ele alındığı toplantıda, belediyenin 2019 yılı faaliyet raporu okundu. Bu esnada yasa gereği Başkan Bilgin, toplantıdan ayrılırken, toplantıya Meclis 1. Başkan Vekili Ali Çelemen vekalet etti.
Faaliyet Raporu okunduktan sonra Çelemen tarafından oylamaya sunulan Saruhanlı Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporu meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Bilgin teşekkür etti
Oylamanın ardından toplantıya geri dönen Başkan Bilgin, meclis üyelerine teşekkür ederek bundan sonraki süreçte de el birliğiyle Saruhanlı’ya güzel hizmetler kazandırmanın gayreti içinde olacaklarını belirtti.
Örnek bir belediyeyi oluşturmuş olmanın haklı gururu içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Bilgin, nitelikli bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını kaydetti.
Başkan Bilgin, hayata geçirdikleri çalışmalarda emeği geçen meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, 2019 yılı faaliyet raporunun hayırlara vesile olmasını diledi.

Saruhanlı Belediyesi’nin 2019 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

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