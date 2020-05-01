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Saruhanlı’da maskeler muhtarlara teslim edildi

MANİSA HABERLERİ  | 01.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırılması amacıyla mahalle muhtarlarına maske dağıtımını sürdürüyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırılması amacıyla mahalle muhtarlarına maske dağıtımını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Saruhanlı’da da mahalle muhtarlarına teslim edilen maskeler, maske ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüse karşı mücadelesine aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Korona virüs mücadelesinde vatandaşların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, maskeye ulaşamayan ve maske ihtiyacı olan vatandaşlara verilmek üzere hazırlanan maskeleri de mahalle muhtarlarına teslim ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla hazırlanan maskeler Saruhanlı’da da mahalle muhtarlarına teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu tarafından mahalle muhtarlarına teslim edilen maskeler, maskeye ulaşamayan ve maske ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılacak.

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