YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Saruhanlı’nın en gözde meydanı yenilendi

Saruhanlı’nın en gözde meydanı yenilendi

MANİSA HABERLERİ  | 30.06.2020 12:14 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediyesi, ilçedeki resmi törenlerin ve bir çok etkinliğin düzenlendiği 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanını yeniledi.

Saruhanlı Belediyesi, ilçedeki resmi törenlerin ve bir çok etkinliğin düzenlendiği 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanını yeniledi. Yenilenen meydan önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle hizmete açılacak.
Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Saruhanlı’nın çehresini değiştirecek projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade etti. Bu kapsamda ilçenin en gözde meydanını günümüz şartlarına uygun olarak yenileyip daha modern ve kullanışlı bir hale getirdiklerini ifade eden Bilgin, "Saruhanlımızın adeta kalbi olarak bilinen meydanımızı yeniledik. Bu alan yıllar önce inşa edildi. Ancak yenilenmesi ve daha modern bir görünümüme kavuşması gerekiyordu. Bizlerde bu doğrultuda kollarımızı sıvayıp çalışmalara başladık. Alandaki çalışmalarda sona gelindi. Yakında halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.
Alanda yapılan değişiklikler hakkında da bilgiler veren Bilgin, "Meydanda bay, bayan ve engellilerin de faydalanabileceği yeraltı tuvaleti inşa edildi. Atatürk heykelini daha uygun bir bölgeye taşıdık. 100 metrekare çocuk oyun alanı mevcut. 20 metrekare büfe ve kuru havuz sistemi kuruldu. Zemin kapmaları yenilendi. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Saruhanlımıza ve halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Manisa Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:52
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Çınarlı Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Özer Su Eczanesi
Turgutlu
Murat Eczanesi
Akhisar
Güldağ Eczanesi
Salihli
Şifa Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Manisa’da buğday hasadı başladı

Manisa’da buğday hasadı başladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Salihli Mhp İlçe Başkanı Sakarya, Avukatlar Günü’nü Kutladı

Salihli Mhp İlçe Başkanı Sakarya, Avukatlar Günü’nü Kutladı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.