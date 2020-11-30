Saruhanlı’ya 98 araçlık ikinci otopark yapıldı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçedeki otopark sorununa çözüm sağlamak amacıyla, geçtiğimiz yıllarda yıkılan Milli Egemenlik İlkokulu bahçesini 98 araçlık otoparkta dönüştürdüklerini bildirdi.

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçeye 98 araçlık yeni otopark kazandırıldı. Yıkılan Milli Egemenlik İlkokulu bahçesine yapılacak otopark ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bilgin, Saruhanlı’nın her geçen gün büyüyüp geliştiğini, buna bağlı olarak ilçe merkezinde otopark sıkıntısı ortaya çıktığını belirtti. İlçedeki boş alanları değerlendirdiklerini ifade eden Bilgin, bu kapsamda yıllardır kullanılmayan Milli Egemenlik İlkokulu bahçesini otoparkta dönüştürdüklerini kaydetti.

Bu sayede Saruhanlı’daki otopark sorununa bir nebze olsun çare olmayı amaçladıklarını ifade eden Bilgin, "İlçemizde Hükümet Konağı’nın karşısında yıllardır kullanılmayan alanı otoparka dönüştürdük. Bu bölgede 5’i engelli aracı park yeri olmak üzere toplam 98 adet park alanımız oldu. Böylelikle hem atıl halde ki alanı değerlendirmiş olduk. Hem de otopark sıkıntısını hafifletmiş olduk. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Saruhanlı Belediyesi, mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olan ancak bir kaç yıldır atıl halde bulunan PTT binası önündeki alanı da geçen yıl otoparka dönüştürmüştü.

