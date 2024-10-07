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Şaşırtan final iddiası! O dizinin fişi çekiliyor mu?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.10.2024 17:14
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Yeni sezonla birlikte yeni dizilerin de yayın hayatına başladığı kanallarda reytinglerde istenen sonucu alamayan diziler teker teker final oluyor. Kötü Kan, Kör Nokta ve Taş Kağıt Makas'ın ardından bir final iddiası da ortaya atıldı.

Şaşırtan final iddiası! O dizinin fişi çekiliyor mu?

Yeni sezonla birlikte yayın hayatına devam eden dizilerin yanında yeni sezonda başlayan dizilerde oldu. Birçok dizi iddialı bir şekilde yeni yayın dönemine başlasa da bazıları reytinglerde istediği sonucu alamadı. Geçtiğimiz günlerde Cuma akşamları seyirciyle buluşan Oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı Kötü Kan dizisi için final kararı alınmıştı. Dizi, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını karşısında daha fazla dayanamamıştı.

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Kötü Kan'la birlikte ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta ve Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas'tan da kötü haberler peşpeşe gelmişti.

NOW'IN SEVİLEN DİZİSİ İÇİN FİNAL İDDİASI!

Geçtiğimiz sezon hikayesiyle seyirciyi kısa sürede etkisi altına alan, Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisinin final yapacağı iddia edildi. Dedikoducu Çocuk isimli hesabın iddiasına göre Yabani, 2 bölüm sonra final yapacak.

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Henüz dizi ekibinden final kararıyla ilgili bir duyuru yapılmadı. Dizinin yurt dışı getirisi yüksek. Geçtiğimiz sezon da Yabani'nin final yapacağı iddia edilmişti fakat 2. sezon onayını almıştı.

YABANİ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaman’ın Serhan’la olan iş birliği hızla ilerliyordur. Yaman yeni planlarla Hande ve İskender’i zıvanadan çıkarıyordur. Her şey yolundadır şimdilik ama Alaz ve Asi’nin ne durumda olduğundan habersizdir. Alaz’ın ve Adem’in tutsaklığının sonu ölümle sonuçlanacaktır. Asi onları kurtarmak için çırpınsa da Alaz, Asi’yi ve kızını kurtarmadan durmayacaktır. Kaçması için, canının bağışlanması için verilen şansı elinin tersiyle iter ve bu sonucu ağır olur. Asi’nin de artık tehlikededir. Sona gelmiştir Alaz ve Asi…

Neslihan da Çağla’nın peşindedir. Kızının başında bir dert olduğunu biliyordur ve yanılmaz da ama asla aklının ucunundan geçmeyecek bir olaya şahit olur. Gördüğü manzara karşısında delirir. Yaman hem planları doğrultusunda ilerliyordur hem de ailesini bir arada tutmak için uğraşıyordur.

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Anahtar Kelimeler:
yabani dizisi
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