Şaşırtan oran! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde tur ihtimalini açıkladılar

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin son 16 turu ihtimalleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü haftanın geride kalmasıyla birlikte Football Meets Data, 35 takımın son 16 turuna yükselme olasılıklarını yeniden hesapladı.

GALATASARAY FRANSA’DAN MORAL BULDU

Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında ilk iki haftayı puansız kapatan Galatasaray, üçüncü maçında Lille deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransa’da rakibini 4-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla puanını 3'e yükselten temsilcimiz, 36 takımlı lig aşamasında haftayı 23. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE KADIKÖY’DE 2 PUAN BIRAKTI

Fenerbahçe ise üçüncü haftada sahasında Çek ekibi Slavia Prag’ı ağırladı. Mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, puanını 2'ye çıkarırken sıralamada 31. basamakta yer aldı.

GALATASARAY’IN İHTİMALİ YÜZDE 26

Football Meets Data’nın güncellediği verilere göre Galatasaray’ın son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 26 olarak hesaplandı. Okan Buruk’un öğrencileri, olasılık sıralamasında Bodo Glimt’in (yüzde 27) hemen arkasında, Feyenoord’un (yüzde 25) ise bir adım önünde konumlandı. Galatasaray’ın 4-2 yendiği Lille’in şansı ise yüzde 8'e geriledi.

FENERBAHÇE’DE TABLO ZORLAŞIYOR

Fenerbahçe’nin üst tura yükselme ihtimali ise yüzde 14'te kaldı. Sarı-lacivertliler, yüzde 15 ile kendilerinin hemen önünde yer alan Şahtar Donetsk, Porto ve Lens’in gerisinde kaldı. Kadıköy’de puan paylaşılan Slavia Prag’ın ihtimali ise yalnızca yüzde 4 olarak öngörüldü.

ZİRVEDE REAL MADRID VE PSG

Listenin en üst sırasında, yüzde 99'luk olasılıkla Real Madrid ve PSG bulunuyor. İki devin ardından Barcelona ile Arsenal yüzde 95, Liverpool ise yüzde 92 ile dikkat çekiyor. Hesaplamaya göre yalnızca 14 takımın son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde.

LİSTENİN SONUNDA SLOVAN BRATİSLAVA

Olasılık sıralamasının en altında ise yüzde 1 ile Slovan Bratislava yer aldı. Azerbaycan temsilcisi Sabah yüzde 2, Slavia Prag yüzde 4, LASK Linz ise yüzde 5 ile alt sıraları paylaştı.

SON 16 TURU İHTİMALLERİ

Real Madrid: % 99

PSG: % 99

Barcelona: % 95

Arsenal: % 95

Liverpool: % 92

Bayern Münih: % 85

Manchester City: % 82

Aston Villa: % 76

Real Betis: % 73

Atletico Madrid: % 71

Stuttgart: % 57

Club Brugge: % 55

Borussia Dortmund: % 54

Inter: % 53

Villarreal: % 48

Roma: % 46

Leipzig: % 42

Napoli: % 41

Sporting Lizbon: % 40

PSV: % 39

Manchester United: % 38

Bodo Glimt: % 27

Galatasaray: % 26

Feyenoord: % 25

Shakhtar Donetsk: % 15

Porto: % 15

Lens: % 15

Fenerbahçe: % 14

Lille: % 8

AEK: % 7

Viking: % 6

LASK Linz: % 5

Slavia Prag: % 4

Sabah: % 2

Slovan Bratislava: % 1