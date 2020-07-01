SASKİ 2024’e kadar Samsun’un tüm alt yapı sorununu çözecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Samsun’un 2024 yılına kadar alt yapı ile alakalı hiçbir eksiğinin kalmamasını sağlayacaklarını söyledi.

SASKİ Komisyon Toplantısı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda fiziksel mesafe kuralına uygun olarak yapıldı. Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlık ederken, SASKİ idarecileri ve SASKİ meclis üyeleri de toplantıda hazır bulundu. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız önemli açıklamalar yaptı.

“2024 yılına kadar alt yapı ile alakalı hiçbir eksiğinin kalmamasını sağlayacağız”

Samsun’daki alt yapı çalışmaları hakkında bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, “2018 ve 2019 yılında yaşanan ekonomik sebeplerden dolayı gerçekleştirilemeyen sermaye yatırımları değerleri ve tasfiye edilen işlerden dolayı bu işleri kendi bünyemizde yapmak istediğimizden dolayı daha çok malzeme alımına yöneldik. Paramız daha çok bunu yapmaya itti bizi. Çünkü şu anda birçok yerde bizim ekiplerimiz çalışıyor. Bu yıldan sonra hem kendi kaynaklarımızı hem de kaynak buldukça Samsun’un 2024 yılına kadar alt yapı ile alakalı hiçbir eksiğinin kalmamasını sağlayacağız. Hatta 2023 yılı içerisinde bunları inşallah bitirmiş olacağız” dedi.