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SASKİ’ den 56 milyonluk dev yatırım

SAMSUN HABERLERİ  | 04.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen Doğu-Batı Grubu içme suyu altyapı yatırımının startı verildi.

SASKİ’ den 56 milyonluk dev yatırım

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen Doğu-Batı Grubu içme suyu altyapı yatırımının startı verildi. Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarının başlayacağının müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 56 milyonluk dev yatırımın 2021 yılının sonunda bitirileceğini söyledi.
Samsun’un daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye kadar her alanda farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da tüm ilçelerde yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara devam ediyor. Doğu-Batı Grubu olmak üzere Yakakent, Alaçam, Bafra, Atakum, Tekkeköy, 19 Mayıs, Ayvacık, Salıpazarı ve Canik’te 9 ilçenin çeşitli mahallelerinde devam eden su sıkıntılarının kökten çözüleceği projeyi geçtiğimiz günlerde ihale eden SASKİ, 57 mahallede su sorununu çözecek.

Hızlı ve kalıcı çözüm
Büyükşehir Belediyesi olarak üst yapı ile yol, ulaşım, köprü, spor tesisleri, kültür sanat eserleri ve restorasyon projelerini hızla sürdürürken bir taraftan da 17 ilçenin altyapı sorunlarını gidermek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "56 milyonluk dev yatırımla artık Samsun’da altyapı probleminin kalmadığı, özellikle su konusunun hiç konuşulmadığı bir ortamı tamamen temin etmek istiyoruz. Samsun’un merkezinden en ücra köşelerine kadar altyapı hizmetlerini ulaştırmak için tüm ekiplerimiz gayretle çalışıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Doğu- Batı Grubu içme suyu inşaatının saha çalışmaları başlıyor. Hedefimiz 2021 yılının sonuna kadar bitirip vatandaşlarımızın her yıl çektiği su sorununa neşter vurarak ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

SASKİ’ den 56 milyonluk dev yatırım

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