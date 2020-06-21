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SASKİ dereleri temizliyor

SAMSUN HABERLERİ  | 21.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, dere yataklarında ve çevresinde temizlik çalışması başlattı.SASKİ, Atakum ilçesine bağlı Yeşilyurt, Taflan ve Çakırlar mahallelerinde bulunan 600 metre uzunluğundaki Elmalı Deresi ile temizlik çalışmalarına başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, dere yataklarında ve çevresinde temizlik çalışması başlattı.
SASKİ, Atakum ilçesine bağlı Yeşilyurt, Taflan ve Çakırlar mahallelerinde bulunan 600 metre uzunluğundaki Elmalı Deresi ile temizlik çalışmalarına başladı. İş makineleriyle birlikte temizliği sürdüren ekipler, yaz boyunca il genelindeki tüm derelerde bu çalışmayı yapacak. Dere yatağında biriken çöplerin yanı sıra yabani otlardan da arındırılan derelerin su akışını engelleyecek tüm atıklar toplanacak.
Periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında derelerin akışkanlığını engelleyen binlerce metreküp malzeme çıkarıldığını belirten SASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Şube Müdürü Savaş Yılmaz, "Atakum ilçesine bağlı, Yeşilyurt, Taflan ve Çakırlar Mahallesi bölgesinde bulunan derelerimizi temizleyerek kötü kokunun oluşmaması ve yağmur suyunun daha iyi bir şekilde denize akması için çalışıyoruz. Dere yataklarını dolduran ot, çamur ve her türlü atık ekiplerimiz tarafından temizleniyor” dedi.

“Sinek ve haşerelerde temizlenecek”
Çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:
“Özellikle yaz aylarında sinek ve haşerenin üreme noktası olan dere yataklarında yaptığımız temizlik çalışmayla birlikte bunun da önüne geçilecek. Çalışmalar neticesinde çıkarmış olduğumuz malzemeler SASKİ bünyesinde bulunan kamyonlar vasıtasıyla döküm alanlarına taşınıyor.”

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