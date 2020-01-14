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  4. SASKİ personeline ilk yardım eğitimi

SASKİ personeline ilk yardım eğitimi

SAMSUN HABERLERİ  | 14.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ile Samsun İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde SASKİ personeline ilk yardım eğitimi veriliyor.112 Acil Çağrı Merkezi dershanesinde gerçekleştirilen eğitimlerde pratik bilgilerin yanında cansız mankenler üzerinde ilk yardım uygulamaları yapıldı.

SASKİ personeline ilk yardım eğitimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ile Samsun İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde SASKİ personeline ilk yardım eğitimi veriliyor.
112 Acil Çağrı Merkezi dershanesinde gerçekleştirilen eğitimlerde pratik bilgilerin yanında cansız mankenler üzerinde ilk yardım uygulamaları yapıldı. Genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şeker koması, kırık çıkık, zehirlenme, hayvan ısırıkları, hasta ve yaralı taşıma gibi konularda yapılması gerekenler anlatıldı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği iş yerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardım personelinin yetiştirilmesi adına yapılan eğitime 35 personelin katıldığını belirten SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, "Daha önce bu eğitimi almış 17 personel ise yenileme için eğitime katıldı. İlk yardım eğitiminin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlara İlk Yardımcı Sertifikası verilecek” dedi.

SASKİ personeline ilk yardım eğitimi

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