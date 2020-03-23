YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. SASKİ’den ’korona’ya karşı mobil ekip önlemi

SASKİ’den ’korona’ya karşı mobil ekip önlemi

SAMSUN HABERLERİ  | 23.03.2020 14:35 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) küresel bir salgın haline gelen ve son günlerde Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı vatandaş ve personelin sağlık güvenliği için çeşitli önlemler aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) küresel bir salgın haline gelen ve son günlerde Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı vatandaş ve personelin sağlık güvenliği için çeşitli önlemler aldı. SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, "Vatandaşlarımız SASKİ’ye gelmeden de işlemlerini yapabilir. Mobil ekiplerimiz halkımızın hizmetinde" dedi.
Salgına karşı seferberlik ilan edilen SASKİ’de birçok noktaya dezenfektan sıvılar yerleştirilirken vatandaşların elle temas edeceği kapılar sürekli olarak açık bırakılıyor, böylece temaslar en aza indiriliyor. Tüm birimlerde görev yapan personele ise maske ve eldiven dağıtılarak riskin en aza indirilmesi hedeflendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in göreve gelmesiyle birlikte hayata geçirilen mobil ekipler, vatandaşların evlerinden çıkmadan taleplerini yerine getirmek için görev bekliyor.
Alınan önlemlerle ilgili bir açıklamada bulunan kurumun Genel Müdürü Fatih Yıldız, "Tüm dünyada etkili olan korona virüsü salgınından dolayı biz de kurum olarak gerekli tedbirleri aldık. En çok işlem yapılan abone işleri servisinin bekleme alanında bulunan oturma gruplarını kaldırdık. Kapıları açık tutarak temas alanlarını azalttık. Çay servisini ve diğer bulaşıcı hastalıkları arttıracak, insanların temas edebileceği malzemeleri de kaldırdık. Sürekli olarak temizlik yapıyoruz. Günde en az 2 kez dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Personelimizi sağlık güvenliği açısından eldiven ve maske ile çalıştırıyoruz" dedi.
Vatandaşların SASKİ’ye gelmeden işlemlerini, Alo 185, 0552 727 54 55 numaralı SASKİ whatsapp hattı ve sosyal medya üzerinden iletişime geçerek göreve hazır halde bekletilen mobil ekipler aracılığıyla gerçekleştirebileceklerini ifade eden Fatih Yıldız, "Kurumumuza gelmeden yapılması gereken işlemler için bize ulaşmaları durumunda vatandaşlarımıza mutlaka yardımcı oluyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz de aksamadan devam ediyor" diye konuştu.
SASKİ, daha önce de yaptığı açıklamayla virüs ile mücadele çerçevesinde borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerinin borçlarını ertelediğini duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Yankı Yemek’te korona mücadelesi üst düzeyde

Yankı Yemek’te korona mücadelesi üst düzeyde

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Samsun Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:26
Öğle
12:46
İkindi
16:13
Akşam
18:57
Yatsı
20:17

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Gönül Eczanesi
Ilkadim
Meydan Eczanesi
Ilkadim
Rendeci Eczanesi
Ilkadim
Simge Eczanesi
Atakum
Yaşam Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun’da polisten kaçarken yanan araçtaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Samsun’da polisten kaçarken yanan araçtaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Samsun’dan 140 Ülkeye Ihracat Yapan SAMPA, KASİAD’da Tecrübelerini Paylaştı

Samsun’dan 140 Ülkeye Ihracat Yapan SAMPA, KASİAD’da Tecrübelerini Paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.