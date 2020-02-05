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SASKİ’den su sayaçları için önemli uyarı

SAKARYA HABERLERİ  | 05.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, sıcaklık değerlerinin özellikle gece saatlerinde eksili derecelerde seyredecek olması nedeniyle su sayaçlarının koruma altına alınması için çağrıda bulundu.Bu kapsamda kurum tarafından yapılan açıklamada, “Açıkta bulunan su tesisatları donma tehlikesine karşı koruma altına alınmalı ya da izole edilmelidir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, sıcaklık değerlerinin özellikle gece saatlerinde eksili derecelerde seyredecek olması nedeniyle su sayaçlarının koruma altına alınması için çağrıda bulundu.
Bu kapsamda kurum tarafından yapılan açıklamada, “Açıkta bulunan su tesisatları donma tehlikesine karşı koruma altına alınmalı ya da izole edilmelidir. Abonelerimiz donan sayaç ve tesisatlara sıcak su dökülerek veya ateş tutarak açılmaya çalışması, su tesisatlarının patlamasına, maddi hasarın artmasına neden olmaktadır. Sayaçlar kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam ve benzeri malzemelerle sıkı bir şekilde sarılmalı, ayrıca eğer varsa muhafaza sandıkları talaşla doldurulmalıdır. Sayaç donmaları, sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızmasına karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde soğuğa karşı hassas olan sayaçlar donarak kullanılamaz hale gelebilirler. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için su sayaçlarını uygun bir yöntemle koruma altına almalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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