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Şaşmaz Bulvarı’ndaki trafik sorunu çözülüyor

29.01.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şaşmaz Sanayi Bulvarı’nda uzun süredir çözülemeyen trafik sorununu sonlandırmak için harekete geçti.Yıllardır trafik sorununun yaşandığı Şaşmaz Sanayi Bulvarı için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şaşmaz Sanayi Bulvarı’nda uzun süredir çözülemeyen trafik sorununu sonlandırmak için harekete geçti.
Yıllardır trafik sorununun yaşandığı Şaşmaz Sanayi Bulvarı için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bulvarda trafiğe nefes aldıracak iki köprülü kavşak çalışması için düğmeye bastı. 4 Kasım 2020 tarihinde ihaleye çıkan Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hızlandırırken, köprü yapım çalışmaları için 30 Ocak Cumartesi gününden itibaren trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) ile Ankara Bulvarı Şaşmaz Kavşağı arasında yer alan 2473. Cadde ve 2474. Cadde kesişiminde bulunan kavşağa iki adet köprülü kavşak yapılması için Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından çalışmalara başlandı. Köprü üstü iki gidiş-iki geliş olarak yapılacak proje kapsamında sanayi dönüşlerinin yapılacağı yan yollar da iki şerit olarak hizmet verecek. Bölgenin sanayi alanı olması ve İstanbul Yolu güzergahını Eskişehir Yolu’na bağlayan hat üzerinde olması nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu böylece hem azalacak hem de köprülü kavşaklar sayesinde kesintisiz trafik akışı ve konforlu sürüş sağlanacak.

Trafik alternatif güzergahlara yönlendirilecek
Şaşmaz Sanayi Bulvarı üzerinde yapılacak olan köprülü kavşaktan dolayı vatandaşların sorun yaşamaması için trafik akışı, 30 Ocak’tan itibaren şu alternatif güzergahlara yönlendirilecek:
"Sanayi Bulvarı-Eskişehir Yolu istikameti Sanayi Bulvarı’ndan 2664. Sokak-2472. Cadde-2473. Cadde ve 2480. Sokak üzerinden tekrar Sanayi Bulvarı’na, Sanayi Bulvarı-İstanbul Yolu istikameti Sanayi Bulvarı üzerinde normal ulaşım güzergahının yanında oluşturulan yan yol üzerine."
Çalışmaların ise altyapı hatlarının durumuna göre 90 gün sürmesi planlanıyor.

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