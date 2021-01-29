Şaşmaz Bulvarı’ndaki trafik sorunu çözülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şaşmaz Sanayi Bulvarı’nda uzun süredir çözülemeyen trafik sorununu sonlandırmak için harekete geçti.

Yıllardır trafik sorununun yaşandığı Şaşmaz Sanayi Bulvarı için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bulvarda trafiğe nefes aldıracak iki köprülü kavşak çalışması için düğmeye bastı. 4 Kasım 2020 tarihinde ihaleye çıkan Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hızlandırırken, köprü yapım çalışmaları için 30 Ocak Cumartesi gününden itibaren trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) ile Ankara Bulvarı Şaşmaz Kavşağı arasında yer alan 2473. Cadde ve 2474. Cadde kesişiminde bulunan kavşağa iki adet köprülü kavşak yapılması için Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından çalışmalara başlandı. Köprü üstü iki gidiş-iki geliş olarak yapılacak proje kapsamında sanayi dönüşlerinin yapılacağı yan yollar da iki şerit olarak hizmet verecek. Bölgenin sanayi alanı olması ve İstanbul Yolu güzergahını Eskişehir Yolu’na bağlayan hat üzerinde olması nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu böylece hem azalacak hem de köprülü kavşaklar sayesinde kesintisiz trafik akışı ve konforlu sürüş sağlanacak.