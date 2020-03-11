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Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

BATMAN HABERLERİ  | 11.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Aile Destek Merkezinde takı tasarım kursu dönem sonu sergisi açıldı.Sason Aşağı Mahallede bulunan ADEM’de takı tasarım ve koreografi kursunda eğitim gören kursiyerler tarafından açılan sergide, yapılan ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Batman’ın Sason ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Aile Destek Merkezinde takı tasarım kursu dönem sonu sergisi açıldı.
Sason Aşağı Mahallede bulunan ADEM’de takı tasarım ve koreografi kursunda eğitim gören kursiyerler tarafından açılan sergide, yapılan ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergiye, Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, kamu kurum müdürleri, öğreticiler ve kursiyerler katıldı.
Sergiye katılan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, ADEM’de sergi öncesi kadınlarla bir toplantı yaptı. Toplantıda kadına şiddetin önlenmesinde gelindiği son duruma değinen Kaymakam Abdullah Özadalı, yapılan son çalışmalarla birlikte kadınların talep ettikleri birçok kolaylığa kavuştuğunu ifade etti. Kadınlara verilen hakların erkeklere tanınan haklardan çok daha fazla olduğunu belirten Kaymakam Özadalı, iş hayatında da kadınların kendi işini kurma talebinde bulunması halinde, devlet tarafından verilen teşvik desteğinin erkeklere verilen destekten yüzde 30 daha fazla olduğunu anımsatarak, kadınların eski nazaran daha fazla iş hayatına girdiğini dile getirdi. Şiddet olaylarının önlenmesi için de birçok yeni kanunun devreye girdiğini ifade eden Kaymakam Özadalı, kadına şiddette bulunan erkeklerin en ağır cezaya çarptırılması için yeni çalışmaların yürürlüğe girdiğini vurguladı.
Yapılan toplantının ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

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İlhan Eczanesi
Merkez
Zilan Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Çarşı Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
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