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Sason arıcıları balda yüksek rekolte bekliyor

BATMAN HABERLERİ  | 02.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde rakımı yüksek dağ köylerinde kara kovan arı besiciliği yapan arıcılar, yağışların mevsim normalinde geçmesinden dolayı çiçek balında yüksek verim beklediklerini söyledi.Sason’da kara kovanlarda arı besiciliği yapan yetiştiriciler, havaların ısınmasıyla arılarını 3 bin metre yükseklikteki Mereto Dağı eteklerine taşıyarak daha kaliteli bal üretimi hedefliyor.

Batman’ın Sason ilçesinde rakımı yüksek dağ köylerinde kara kovan arı besiciliği yapan arıcılar, yağışların mevsim normalinde geçmesinden dolayı çiçek balında yüksek verim beklediklerini söyledi.
Sason’da kara kovanlarda arı besiciliği yapan yetiştiriciler, havaların ısınmasıyla arılarını 3 bin metre yükseklikteki Mereto Dağı eteklerine taşıyarak daha kaliteli bal üretimi hedefliyor. Yaklaşık 20 yıldır kara kovan arı yetiştiriciliği ile uğraşan arıcı Süphan Bozkurt, bu yıl yağışların mevsim normalinde olduğundan dolayı balda artış beklediklerini belirtti. Bozkurt, "İlkbaharda beklenen yağmurların düzenli aralıklarla yağdığından dolayı arıların bal topladığı çiçeklerdeki canlılık arttı. Diri olan çiçeklerdeki polen ve baş özü daha fazla miktarda bulunur. Bu durum bizleri fazlasıyla memnun etmekte. Beklenmedik bir olumsuzlukla karşılaşmasak bal üretiminde artış beklentimiz var” dedi.
İlçede her geçen yıl arı besicisi sayısında artışın olduğunu ifade eden besicilerden Cuma Barın’da “Ben arılarımı sürekli çiçeklerin bol olduğu bölgelerde gezdirerek canlı kalmaları için yoğun çaba sarf ediyorum. Bu yıl ilçemizde yağışların bol olması nedeniyle çiçeklerde de bol miktarda besin vardır. Yüksek miktarda bal almayı hedefliyoruz. Bal çok olduğu yıllarda fiyatları da düşük olur. Şifa niyetine bal almak isteyenler kara kovancılardan bal alıyor. Kara kovan arılarından elde edilen bal, başta öksürük, kabızlık ve nezle gibi hastalıklarda doğal ilaç olarak kullanılıyor. Bal ayrıca çocukların gelişimine de çok faydalı olduğunu biliyoruz. Arıların çiçeklerden, meyve tomurcuklarından ve dağlarda bulunan bin bir çeşit şifalı otlardan aldığı besini invertaz enzimi sayesinde değişime uğramasıyla oluşan bal, mide bağırsak gazlarını izole ediyor. Kış aylarında sıkça karşılaştığımız soğuk algılarında, el ve yüz felçlerinde, böbrek ağrılarına ve birçok hastalığın tedavisinde kullandığımız doğal şifa kaynağı olan balı sürekli kahvaltı sofralarında bulundurmak önemlidir. Kaliteli kara kovan balının kilosunu geçen yılın fiyatı olan 150 liradan satıyoruz" dedi.

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Armin Eczanesi
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Cenk Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Koçoğlu Eczanesi
Merkez
Mizgin Eczanesi
Merkez
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