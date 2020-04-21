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Sason Gençlik Spor Kulübünden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

BATMAN HABERLERİ  | 21.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Batman Amatör Liginde mücadele eden Sason Gençlik Spor Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıttı.Sason Gençlik Spor Kulübü Başkanı Fırat Çelik, zorlu karantina sürecinde muhtarlarla iletişime geçip evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip kulübün altyapısında oynayan vefalı gençlerle kolileri ev ev dolaşıp teslim ettiklerini söyledi.

Batman Amatör Liginde mücadele eden Sason Gençlik Spor Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıttı.
Sason Gençlik Spor Kulübü Başkanı Fırat Çelik, zorlu karantina sürecinde muhtarlarla iletişime geçip evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip kulübün altyapısında oynayan vefalı gençlerle kolileri ev ev dolaşıp teslim ettiklerini söyledi. Çelik, yardımlarda desteklerini esirgemeyen kulüp oyuncularına ve öğretmen arkadaşlarına teşekkür etti.

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