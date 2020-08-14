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Sason’da 2 adreste uygulanan karantina kaldırıldı

BATMAN HABERLERİ  | 14.08.2020 15:16 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Tekevler Mahallesi ve Dikbayır köyündeki adreslerde uygulanan karantina sona erdi.Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Dikbayır köyündeki bir adres ile Tekevler Mahallesindeki bir evde korona virüs salgınını kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Tekevler Mahallesi ve Dikbayır köyündeki adreslerde uygulanan karantina sona erdi.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Dikbayır köyündeki bir adres ile Tekevler Mahallesindeki bir evde korona virüs salgınını kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar alınan karantina uygulamasının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Dikbayır köyünde bir adreste ile Tekevler Mahallesindeki bir evde karantina altında bulunanlara yapılan sağlık kontrolünde, olumsuz bir durum yaşanmadığı için karantina uygulamasına son verildi. Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir" denildi.

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