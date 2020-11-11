YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Sason’da dikilen fidanlara şehit ve gazilerin ismi verildi

Sason’da dikilen fidanlara şehit ve gazilerin ismi verildi

BATMAN HABERLERİ  | 11.11.2020 16:54 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Projesi kapsamında İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı bahçesinde dikilen fidanlara, terörle mücadelede şehit ve gazi olanların isimleri verildi.11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Projesi kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Sason’da da fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Batman’ın Sason ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Projesi kapsamında İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı bahçesinde dikilen fidanlara, terörle mücadelede şehit ve gazi olanların isimleri verildi.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Projesi kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Sason’da da fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte dikilen fidanlara, terörle mücadelede şehit ve gazi olan kahramanların isimleri verildi. Terörle mücadele kahramanlarının isimlerinin fidanlarda yaşatılacağını belirten Sason Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, "Geçmişte bu topraklarda kanını, canını verenler bizlerin bugün nefes almamızı sağladı. Bizler de onların adını Geleceğe Nefes Projesi kapsamında yarınlara taşıyacağız. Bizlere sunulan bu fırsatla ilçe jandarma asayiş bölük komutanlığında diktiğimiz fidanlarımıza gazi ve şehitlerimizin adını verdik. Bu projede bizlere yardımcı olan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı bahçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Kaymakam Samet Serin, 7. Jandarma Komando Tabur Komutanı İsmet Demirgüreli, şehit yakınları, gaziler ve ilçedeki kurum amirleri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arka kapıdan kaçtı! Arka kapıdan kaçtı!
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
1/

Batman Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
12:05
İkindi
14:50
Akşam
17:14
Yatsı
18:33

Batman Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Arda Eczanesi
Merkez
Bayındır Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
Şifa Eczanesi
Sason
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.