Sason'da Helkız Dağı'nda açan ters laleler büyülüyor

Batman'ın Sason ilçesinde Helkız Dağı'nda yetişen ters laleler göz kamaştırıyor.

Yüksek kesimlerde doğal yetişen laleler "ağlayan gelin" olarak da biliniyor.

Dünyanın en nadide çiçeklerinden olan ters laleler, yöre halkının yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

İlçede bir grupla Helkız Dağı'na çıkan Sason Arapları Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Deniz Değirmenci, ters laleleri görmek için yaklaşık 5 kilometre yürüdüklerini söyledi.

Değirmenci, "Ters laleleri görmek için Helkız Dağı'na çıktık. Doğal ortamda yetişen lalelerimiz doğa tutkunlarını bekliyor, fotoğraf çekmek isteyenlere doyumsuz bir görsel sunuyor." dedi.

Batman İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay da bu eşsiz güzelliği herkesin görmesini istediklerini ifade etti.

