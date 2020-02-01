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Sason’da kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı

BATMAN HABERLERİ  | 01.02.2020 15:13 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy ve 20’den fazla mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.İlçe merkezi ve köylere etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy ve 20’den fazla mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İlçe merkezi ve köylere etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı ilçede 50 köy ve 20’den fazla mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçede pazartesi açılması beklenen okulların, yolların kapalı olmasa nedeniyle eğitime bir süre daha ara verilmesi beklenirken, tatil ve kar yağışını fırsata çeviren bazı çocuklar, karın üzerinde doyasıya oynayarak eğlendiği görüldü.
İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekipleri, kar küreme araçları, kepçe ve greyder ile kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışması başlattı.

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Akşam
17:44
Yatsı
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Batman Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Adar Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Kalamış Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
İnal Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
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