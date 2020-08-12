YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Sason’da organik köy ürünleri pazardaki yerini aldı

Sason’da organik köy ürünleri pazardaki yerini aldı

BATMAN HABERLERİ  | 12.08.2020 13:33 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesine bağlı köylerde yetiştirilen organik sebze ve meyveler pazar tezgahlarında iştah kabartıyor.Sason’da yaz mevsimiyle birlikte köylerde yetiştirilen ürünler pazara gelmeye başladı.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı köylerde yetiştirilen organik sebze ve meyveler pazar tezgahlarında iştah kabartıyor.
Sason’da yaz mevsimiyle birlikte köylerde yetiştirilen ürünler pazara gelmeye başladı. Köylerde yetiştirilen domates, yeşil biber, patlıcan, bamya, yerli sarımsak, kuru soğan, salatalık, acur, köy üzümü, çilek gibi ürünler sebze ve meyve pazarındaki tezgahlarında kokusu ve görsel olarak alıcıların iştahını kabartıyor. Yetiştiriciler tarafından taze olarak toplanan organik köy ürünleri fiyat bakımından da daha ucuz olduğu için tüketiciler tarafından daha fazla tercih ediliyor. İlçe merkezinde üreticileri tarafından satışa sunulan köy ürünlerini daha güvenilir ve daha lezzetli bulduklarını belirten vatandaşlar, aldıkları ürünleri güvenle tükettiklerini belirtiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Ticari araçla çarpışan tramvay raydan çıktı: 2 yaralı

Ticari araçla çarpışan tramvay raydan çıktı: 2 yaralı

50 yıl öncesini yeniden yaşadı

50 yıl öncesini yeniden yaşadı

Batman Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:21
Öğle
12:26
İkindi
16:12
Akşam
19:20
Yatsı
20:45

Batman Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Aydın Eczanesi
Merkez
Batman Eczanesi
Merkez
Mir Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Gül Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Batman'da 4 ev karantinaya alındı

Batman'da 4 ev karantinaya alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ak Parti Eski Batman Milletvekili Nasıroğlu’ndan Bölge Halkına ‘evet’ Çağrısı

Ak Parti Eski Batman Milletvekili Nasıroğlu’ndan Bölge Halkına ‘evet’ Çağrısı

Şehribana Kurdi Batman’da Konser Verdi

Şehribana Kurdi Batman’da Konser Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.