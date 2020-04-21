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Sason’daki bir adreste karantina kaldırıldı

BATMAN HABERLERİ  | 21.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Ergünü köyündeki bir adreste uygulanan karantina sona erdi.Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergünü köyünde bir adreste korona virüs salgınını kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.

Sason’daki bir adreste karantina kaldırıldı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Ergünü köyündeki bir adreste uygulanan karantina sona erdi.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergünü köyünde bir adreste korona virüs salgınını kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar alınan karantina uygulamasının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ergünü köyünde bir adreste karantina altında bulunanlara yapılan sağlık kontrolünde, olumsuz bir durum yaşanmadığı için karantina uygulamasına son verildi. Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir" denildi.

Sason’daki bir adreste karantina kaldırıldı

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