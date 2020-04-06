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Sasonlu eczacı vatandaşlara 3 bin maske ve eldiven dağıttı

BATMAN HABERLERİ  | 06.04.2020 15:08 | Son Güncelleme

Batman Sason ilçesinde eczacı olan Asminaf Erdem, ilçedeki vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınacak tedbirleri anlatarak ücretsiz 3 bin adet maske ve eldiven dağıttı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda, market ve pazarlarda maske takma zorunluluğunu açıklamasının ardından maske temininde zorluk çeken vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttıklarını ifade eden eczacı Asminaf Erdem, korona virüs salgınını yenmenin en kolay yolunun sosyal mesafeyi korumak olduğunu söyledi.

Batman Sason ilçesinde eczacı olan Asminaf Erdem, ilçedeki vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınacak tedbirleri anlatarak ücretsiz 3 bin adet maske ve eldiven dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda, market ve pazarlarda maske takma zorunluluğunu açıklamasının ardından maske temininde zorluk çeken vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttıklarını ifade eden eczacı Asminaf Erdem, korona virüs salgınını yenmenin en kolay yolunun sosyal mesafeyi korumak olduğunu söyledi. Vatandaşların evinde kalmalarının salgının önlenmesinde hayati önem taşıdığını aktaran Erdem, "Korona virüs sadece ülkemizin değil bütün dünyanın mücadele ettiği bir salgındır. Bu salgının ülkemizde kontrol altına alınması için her esnafın, her vatandaşın birlik ve beraberlik ruhuyla mücadele etmesi gerekmektedir. Çok şükür ülkemizde maske sıkıntısı yaşanmıyor. Ancak bazı vatandaşlarımızın maske ulaşımında zorluk çektiğini duyduk ve ilçemizdeki her vatandaşa ücretsiz maske ve eldiven dağıtma kararı aldık. Devletimiz üzerine düşeni yapıyor. Bizlerde fırsatçılara mahal vermeden, ekonomik kazancımızı ikinci planda tutarak vatandaşlarımızın can güvenliğinin daha önemli olduğunun bilinciyle il genel meclis üyesi İsmet Çelik ile beraber ilçedeki esnaf ve diğer vatandaşlara 3 bin adet eldiven ve maske dağıtık. İnşallah en kısa zamanda bu virüs belasını yeneriz” dedi.

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Öğle
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İkindi
15:59
Akşam
18:50
Yatsı
20:08

Batman Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Alibeyköy Eczanesi
Merkez
Belde Eczanesi
Merkez
Sanat Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Rojda Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
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