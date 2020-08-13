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Satın alma, sahiplen

MUĞLA HABERLERİ  | 13.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe ilçesi Akçaova-Yeşilyurt mahalleleri yolu üzerinde 37 Bin 349 metrekarelik araziye inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevi’nde sahiplendirilen hayvan sayısı gün geçtikçe artıyor.İçerisinde ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parklarının bulunduğu Geçici Hayvan Bakımevinde, can dostların klinik ihtiyaçlarının karşılanmalarının yanı sıra sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuşması için de çalışmalar yapılıyor.2 Bin 48 can dost sıcak bir yuvaya kavuştuŞimdiye kadar binlerce hayvanın bakımını üstlenip bunların yüzlercesini sahiplendiren Büyükşehir Belediyesi’nin Geçici Hayvan Bakımevi, hem hayvanlara sıcak bir yuva oluyor hem de vatandaşların yeni birer arkadaş edinmelerini sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe ilçesi Akçaova-Yeşilyurt mahalleleri yolu üzerinde 37 Bin 349 metrekarelik araziye inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevi’nde sahiplendirilen hayvan sayısı gün geçtikçe artıyor.
İçerisinde ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parklarının bulunduğu Geçici Hayvan Bakımevinde, can dostların klinik ihtiyaçlarının karşılanmalarının yanı sıra sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuşması için de çalışmalar yapılıyor.
2 Bin 48 can dost sıcak bir yuvaya kavuştu
Şimdiye kadar binlerce hayvanın bakımını üstlenip bunların yüzlercesini sahiplendiren Büyükşehir Belediyesi’nin Geçici Hayvan Bakımevi, hem hayvanlara sıcak bir yuva oluyor hem de vatandaşların yeni birer arkadaş edinmelerini sağlıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Satın alma, sahiplen” çağrısıyla vatandaşlar bugüne kadar 2 Bin 48 hayvana evinin kapılarını açtı.
Hayvanlara evlerini açan vatandaşlara teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hayvanseverlerin bakımevlerinden hayvan sahiplenmesi çağrısını yeniledi. Başkan Gürün, “Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğla’mız hizmetin en iyisini hak ediyor. Muğla’mızda vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu için görev ve sorumluluk alanlarımızda en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Muğla’mızın çevresini, doğasını koruyan hizmetlerin yanında can dostlarımızın sağlığı, korunması ve yaşam alanları için de hizmet üretiyoruz. Doğal Yaşam alanları, teknik donanımı ile Türkiye’nin en iyi barınaklarından birini ilimize kazandırdık. Bakımevlerinde hayvanlarımızın aşıları, tedavileri ve bakımları uzman personelimiz tarafından özenle yapılıyor. Sağlığına kavuşan can dostlarımızın sahiplendirilmesi, yeni bir ailesinin olması ise bizleri ayrıca mutlu ediyor. Vatandaşlarımıza satın almayın, sahiplenin çağrımızı bir kez daha buradan yineliyor, bugüne kadar can dostlarımızı sahiplenen hemşerilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

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Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
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