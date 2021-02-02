’Satın alma, sahiplen’ tavsiyesi

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi adına örnek şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Merkezi ziyaret ederek sokak hayvanı sahiplenen vatandaşlar da “Hayvanları satın almak yerine sahiplenelim. Buradaki hayvanların hepsi birbirinden güzel ve sıcak bir yuvaya muhtaç” mesajı veriyor. 2009 yılından günümüze örnek şekilde faaliyet göstererek binlerce hayvanın sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlayan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, kedi ve köpeklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Birçok hayvansever duyarlılık göstererek merkezden sahiplendiği canlara evlerini açarken, diğer vatandaşlara da “satın alma, sahiplen” tavsiyesinde bulunuyor. Örnek davranışta bulunan vatandaşlar, “Sokak hayvanları herkesin ortak sorumluluğu. Özellikle kış aylarında yiyecek ve içecek bulmakta bile zorluk çekiyorlar. Yüreğinde sevgi olan her insan hayvanlara karşı duyarlılık gösterecektir. Bu yüzden özellikle satın almak yerine sahiplenmeyi tercih edelim. Buradaki hayvanların hepsi birbirinden güzel ve sıcak bir yuvaya muhtaç” mesajını veriyor.

Doğal Yaşam Merkezi, 2020 yılında 396 köpek ve 237 kedi olmak üzere 633 sokak hayvanını sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturmuştu. Yetkililer, “Evcil bir hayvan edinmek isteyen tüm yurttaşların öncelikle Doğal Yaşam Merkezi’nde sahiplendirilmeyi bekleyen sokak hayvanlarını tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Sahiplendirmeler ne kadar çok artarsa, sokakta yaşayan hayvanların sayısı da o kadar azalmış olur. Çalışmalarımızda bizlere destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

