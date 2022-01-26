YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Satırla bir kadını gasbeden zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı

Satırla bir kadını gasbeden zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı

26.01.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satırla bir kadını gasbeden zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı

Iğdır’da polis ekiplerinin Genel Bilgi Taraması'na (GBT) takılan gasp şüphelisi tutuklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde devriye gezen polis, yoldan geçen bir kişinin, daha önce satır kullanarak bir kadını gasbeden bir şüphelinin eşkaline uyduğunu belirledi. Şüpheliyi durduran polis, kimliğini alıp GBT kaydına baktı. Yapılan taramada, bu kişinin gasp suçundan aranan Ahmet Ö. olduğu belirlendi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kadını gasptan elde ettiği takı ve çeşitli malzemeler ile satır ele geçirildi.

Polisin gözaltına aldığı zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Nadir görülen step kertenkelesi Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafyasında yaşıyorNadir görülen step kertenkelesi Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafyasında yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:11
Öğle
12:21
İkindi
14:58
Akşam
17:22
Yatsı
18:43
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.