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Satışı yasak zaman diliminde alkol alma ısrarının sonu kötü bitti: 2 yaralı

15.06.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yasak olduğu zaman diliminde alkol almak isteyen iki kişi ile tekel bayi çalışanları arasında tartışma çıktı.

Satışı yasak zaman diliminde alkol alma ısrarının sonu kötü bitti: 2 yaralı

İki şahsın, olayı ayırmaya gelen tekel çalışanlarının babasına bir cisim fırlatmasıyla kavga çıktı. Esnafların da dahil olduğu kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Yalı Mahallesi Fırın Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol satışının yasak olduğu 22.00 ile 06.00 saatleri arasında otomobille tekel bayine gelen M.F.B. ve A.A. isimli iki şahıs alkol almak istedi. Tekelde çalışan iki kişi ise yasak olduğundan dolayı alkol satmayı reddetti. Bu nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. O esnada tekel çalışanların babası M.G. olaya dahil oldu. M.G. iki grubu sakinleştirmek için M.F.B. ve A.A.’yı dükkandan çıkartarak araçlarına bindirdi. Gitmeye hazırlanan M.F.B. ve A.A.’dan birinin attığı bir cisim ise M.G.’nin kafasına çarptı. Bunun üzerine iki oğul ile M.F.B. ve A.A. arasında kavga çıktı.

Çevredekilerin ayırdığı kavga sonucu M.F.B. ve A.A yaralandı. Kargaşayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri alanda güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan polis ekipleri yaptığı kontrollerde 1 silah ele geçirdi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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