Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu 2022 hedefleri için toplandı

Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022 yılı faaliyetleri için bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, Gülkız Tülay başkanlığında 2021 yılının son toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya başkan vekilleri Fatih Maden, Aşkın Keleş, asbaşkanlar Ömer Asım Ötegen, Nilüfer Çınar Çorlulu, Halil Hilmi Darı, yönetim kurulu üyeleri Medine Boz, Olcay Ak Nalbant, Zekiye Yiğitbaşı, Berkay Çelik, Ferat Bilgin, Osman Söyler ve genel sekreter Mehmet Sedat Fırat katıldı.

Toplantıda gelecek döneme ilişkin düzenlenecek turnuvalar, planlanan faaliyetler ve diğer gündem maddeleri üzerine istişarelerde bulunuldu.



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