YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Satranç şampiyonları ödüllerine kavuştu

Satranç şampiyonları ödüllerine kavuştu

20.01.2021 10:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’daki ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen online satranç turnuvasında başarılı olanlar ödüllendirildi.

Bağcılar’daki ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen online satranç turnuvasında başarılı olanlar ödüllendirildi. Bağcılar Belediyesi’nde düzenlenen programda dereceye giren 12 sporcuya kupa ve madalyalarının yanında tablet de hediye edildi.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle geçen yıl tüm spor müsabakaları ertelenmişti. Bunlardan biri de Karacaoğlan İlkokulu Online Satranç Turnuvası’ydı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında yüz yüze planlanan turnuva, bu yıl online olarak gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Bağcılar Temsilciliği’nin desteğiyle 26-27 Aralık tarihlerinde yapılan turnuvaya ilçedeki ilkokul ve ortaokullardan toplam 398 öğrenci katıldı.

“Emek, sabır ve zeka ister”
Zorlu geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren minik sporcular için ödül töreni düzenlendi. Bağcılar Belediyesi hizmet binasındaki törende başarılı çocukları aileleri yalnız bırakmadı. Emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Satranç bir beyin sporu. Emek, sabır ve zeka ister. Bağcılar’da bu sporun çok yaygınlaştığını sevinerek görüyorum. Dereceye girsin girmesin katılım gösteren bütün çocuklarımızı kutluyorum” dedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Güzel bir organizasyon oldu. Pandemi süreci bizi özellikle sosyal ve kültürel etkinliklerden maalesef uzak tuttu. İnşallah en kısa sürede bu salgından kurtuluruz. Bağcılarımızda bu tür etkinlikleri yapmaya devam ederiz” diye konuştu.
Kupa, madalya ve tablet verildi
Tebrik konuşmalarının ardından dereceye giren 12 öğrenciye kupa, madalya ve tabletleri takdim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:48
Sabah
08:17
Öğle
13:20
İkindi
15:50
Akşam
18:13
Yatsı
19:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Kaspersky'den "küçük şirketlerdeki personelin daha az işveren desteğine ihtiyacı var" tespiti

Kaspersky'den "küçük şirketlerdeki personelin daha az işveren desteğine ihtiyacı var" tespiti

Kaspersky'den "küçük şirketlerdeki personelin daha az işveren desteğine ihtiyacı var" tespiti

Kaspersky'den "küçük şirketlerdeki personelin daha az işveren desteğine ihtiyacı var" tespiti

Kaspersky'den "küçük şirketlerdeki personelin daha az işveren desteğine ihtiyacı var" tespiti

Kaspersky'den "küçük şirketlerdeki personelin daha az işveren desteğine ihtiyacı var" tespiti

Honor, CES 2021'de Honor Band 6 akıllı bilekliğini tanıttı

Honor, CES 2021'de Honor Band 6 akıllı bilekliğini tanıttı

Vakıf Katılım, altın ve gümüş işlem hacminde liderliğini sürdürüyor

Vakıf Katılım, altın ve gümüş işlem hacminde liderliğini sürdürüyor

Türkiye Sigorta, Türkiye'nin enerjisine güvence sunmaya devam ediyor

Türkiye Sigorta, Türkiye'nin enerjisine güvence sunmaya devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.