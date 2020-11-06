YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: "Ülke ihracatının yüzde 3'ü Sakarya'dan yapılıyor"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: "Ülke ihracatının yüzde 3'ü Sakarya'dan yapılıyor"

SAKARYA HABERLERİ  | 06.11.2020 18:47 | Son Güncelleme

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: "Ülke ihracatının yüzde 3'ü Sakarya'dan yapılıyor"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye'de ihracatın yüzde 3'lük kısmının Sakarya'dan yapıldığını bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın ekim ayı ihracatıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ekim ayı ihracat rakamlarının Sakarya adına memnuniyet verici olduğunu belirten Altuğ, pandemi öncesindeki ihracat rakamlarına yıl bitmeden tekrar ulaşıldığını kaydetti.

Türkiye'nin ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6'lık artış ile 17 milyar 333 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekoruna imza atıldığını aktaran Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya, bu rekora 500 milyon 257 bin dolar ihracat ile yaklaşık yüzde 3'lük bir katkı sağladı. Ülke ihracatının yüzde 3'ü Sakarya'dan yapılıyor. Şehrimiz, mart ayından bu yana devam eden pandemi döneminin en yüksek ve aylık ihracat rakamını yakalayarak toparlanma ivmesine girdi. Sakarya, ekim ayında 500 milyon 257 bin dolar ihracat ile ihracatçı iller arasında 7. sıradaki yerini korudu. İhracat artış oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 iken, eylül ayına göre de artış yüzde 4,22 olarak gerçekleşti."

Altuğ, Sakarya'dan ekim ayında 40 ülkeye gerçekleştirilen ihracatta, Birleşik Krallık, Polonya, İsrail, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, İsveç, ABD, Rusya Federasyonu gibi ülkelerin ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

-"26 sektörde ihracat"

Altuğ, otomotiv endüstrisinin, 449 milyon dolar ihracat ile ekim ayında da ihracatın lokomotifi olmaya devam ettiğini bildirdi.

İhracatta ikinci sırayı demir ve demir dışı metaller aldığını, makine ve aksamların iklimlendirme sanayi kimyevi maddeleri ve mamulleri olmak üzere toplam 26 sektörde dış satım gerçekleştirildiğini ifade eden Altuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En fazla artış oranı ise yüzde 500'e yakın bir yükselişle süs bitkiciliği ve mamullerinde gerçekleşti. Sakarya iş dünyası salgın sürecine rağmen üretmeye devam ediyor. Gayretlerimizin karşılığını almaya başladık. Üretme gücü, emeği ve alın teriyle ülkemize moral olan iş dünyamızı kutluyorum. Bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Kapı kapı dolaşıp “Yaşam Üçgeni”ni anlatıyor
Kapı kapı dolaşıp “Yaşam Üçgeni”ni anlatıyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

Sakarya Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:28
Öğle
12:47
İkindi
15:31
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Cirit Eczanesi
Adapazari
Demet Eczanesi
Yenikent
Güneş Eczanesi
Adapazari
Türkseven Eczanesi
Adapazari
Türkdoğdu Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
AK Parti'li Yavuz, trafik kazasında yaralanan Yunus polislerini hastanede ziyaret etti
AK Parti'li Yavuz, trafik kazasında yaralanan Yunus polislerini hastanede ziyaret etti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Eylem KarabuluT Saçan, kitabını imzaladı
Eylem KarabuluT Saçan, kitabını imzaladı
Toyota Türkiye kadın işçi sayısını artıracak
Toyota Türkiye kadın işçi sayısını artıracak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.