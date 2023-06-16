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Sattığı bilgisayarı göndermeyince 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı

16.06.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir kişi internetten satış ilanı verdiği bilgisayarı parasını almasına rağmen göndermeyince yargılandığı mahkemece ’dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da ikamet eden Ahmet D., internetteki bilgisayar satış ilanını görüp satıcı Şahin Ç. ile irtibata geçerek 5 bin 900 liraya anlaştı. Ahmet D., bilgisayarın 3 bin lirasını gönderdi ve geri kalan 2 bin 900 lirayı da bilgisayarı teslim alınca göndereceğini söyledi. Ancak Ahmet D. parayı göndermesine rağmen bilgisayar kendisine gönderilmeyince Şahin Ç. ile telefonla irtibata geçmek istedi ama kendisine ulaşamadı. İnternet ortamındaki ilanın da kaldırıldığını gören Ahmet D. savcılığa şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Şahin Ç. hakkında ’dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Şahin Ç. ’dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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