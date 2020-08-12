YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. SAÜ bölümleri işverenlerin gözdesi oldu

SAÜ bölümleri işverenlerin gözdesi oldu

SAKARYA HABERLERİ  | 12.08.2020 12:40 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları, bir araştırma sitesi tarafından yayınlanan İşveren İlgi Endeksi’nde en çok ilgi gören bölüm mezunları oldu.Türkiye’nin en geniş iş arayan ve işveren ağına sahip insan kaynakları sitelerinden birisinin üye bilgileri ile yaptığı çalışmada farklı sıralamalar oluşturarak tercih sürecindeki adaylara ve ebeveynlere yardımcı olacak “İşveren İlgi Endeksi”ni açıkladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları, bir araştırma sitesi tarafından yayınlanan İşveren İlgi Endeksi’nde en çok ilgi gören bölüm mezunları oldu.
Türkiye’nin en geniş iş arayan ve işveren ağına sahip insan kaynakları sitelerinden birisinin üye bilgileri ile yaptığı çalışmada farklı sıralamalar oluşturarak tercih sürecindeki adaylara ve ebeveynlere yardımcı olacak “İşveren İlgi Endeksi”ni açıkladı. SAÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) bölümü, Türkiye’deki diğer üniversitelerin İKY bölümleri arasında işverenlerin en çok ilgi gösterdiği bölüm oldu. Sakarya Üniversitesi, üniversiteler arası sıralamada ise mezunları işverenlerin en çok ilgi gösterdiği üniversitelerden birisi olarak yüzde 20’lik dilimde yer aldı.
Yapılan çalışmada son 10 yılda yeni çalışanlarını arayan 486 bin işveren kullanıcısının 200 milyon dijital hareketi incelendi. Daha sonra bu hareketler 2 milyon adayın özgeçmişlerindeki bilgiler ile eşleştirilerek 10 parametre üzerinden endeks değerleri oluşturuldu. Mezunların, üniversite mezuniyetini takip eden ilk 2 yıl içerisinde işe girme hızları, işverenlerin hangi üniversite ya da bölüm mezunlarına daha sık ilgi gösterdikleri belirlendi. Çalışmada işverenlerin gözünden en fazla ilgi gören “üniversiteler”, “bölümler” ve “üniversiteler ve bölümler” sıralamaları 3 ayrı kategoride açıklandı.
Sakarya Üniversitesinin diğer bölümleri de sıralamada kendi bölümleri arasında işverenlerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı. SAÜ’nün Coğrafya, İlahiyat ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümleri kendi bölümleri arasında 3’üncü; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü 4’üncü; Sanat Tarihi bölümü 5’inci; Maliye bölümü 6’ncı; Ebelik, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 7’nci; Tarih bölümü 10’uncu; İktisat ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri 12’nci sıralarda yerini aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Kozan’da dakikalar içinde hayat felç oldu

Kozan’da dakikalar içinde hayat felç oldu

Sakarya Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:59
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:08
Yatsı
21:39

Sakarya Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Erdem Eczanesi
Yenikent
Güneş Eczanesi
Adapazari
Türkseven Eczanesi
Adapazari
Zeytin Eczanesi
Adapazari
Sena Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Tarihi bina müzeye dönüştürülüyor

Tarihi bina müzeye dönüştürülüyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Anadolu Otoyolu'nda erkek cesedi bulundu

Anadolu Otoyolu'nda erkek cesedi bulundu

Adapazarı'nda Kaza: 2 Ölü

Adapazarı'nda Kaza: 2 Ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.