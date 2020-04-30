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SAÜ canlı yayın konuğu Vali Ahmet Nayir olacak

SAKARYA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:53 | Son Güncelleme

Hafta içi her akşam çeşitli konu ve konuklarla YouTube üzerinden canlı yayın yapmaya başlayan Sakarya Üniversitesi’nin bu Cumartesi günü konuğu Vali Ahmet Hamdi Nayir olacak.İlk canlı yayınını Rektör Savaşan’la yapan SAÜ, hafta içi her akşam 21.30’da da çeşitli konu ve konuklarla canlı yayınlarına devam ediyor.

Hafta içi her akşam çeşitli konu ve konuklarla YouTube üzerinden canlı yayın yapmaya başlayan Sakarya Üniversitesi’nin bu Cumartesi günü konuğu Vali Ahmet Hamdi Nayir olacak.
İlk canlı yayınını Rektör Savaşan’la yapan SAÜ, hafta içi her akşam 21.30’da da çeşitli konu ve konuklarla canlı yayınlarına devam ediyor. Üniversite özellikle pandemi döneminde evlerinde kalmak zorunda olan kişileri aydınlatmak amacıyla yayınlarına devam etme kararı vermişti. SAÜ, hafta içi programlarının yanına, her Cumartesi de şehrin ileri gelenlerinin yer alacağı “Şehir Söyleşileri” adıyla bir program daha ekledi. Cumartesi programlarının ilki ise Vali Ahmet Hamdi Nayir ile yapılacak. İzleyicilerin canlı bağlanarak soru da sorabileceği programda son gelişmeler de değerlendirilecek.
SAÜ İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, sorusunu iletmek ya da canlı yayına katılmak isteyen vatandaşların sorularını isim ve soy isimleri ile birlikte koordinatörlüğün 0544 264 17 28 nolu WhatsApp hattına Cuma gününe kadar iletmeleri gerekecek.

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