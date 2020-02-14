YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. SAÜ Genç Girişimciler Topluluğu üyeleri tanıştı

SAÜ Genç Girişimciler Topluluğu üyeleri tanıştı

SAKARYA HABERLERİ  | 14.02.2020 14:10 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu (GGK) Bahar Dönemi genel kurul toplantısını yaptı.Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Prof.

Sakarya Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu (GGK) Bahar Dönemi genel kurul toplantısını yaptı.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Gültekin Yıldız salonunda gerçekleştirilen toplantıda topluluk yönetiminden ve üyelerinden öğrenciler yer aldı.
Toplantıda söz alan GGK Başkan Yardımcısı Emre Mantaroğlu, “Geçen dönem yaptığımız çalışmalarla hem kendimizi geliştirdik hem de öğrenci arkadaşlarımıza katkı sunmaya çalıştık. Bu dönem için de birçok farklı alanlarda aktivite planlıyoruz. Sadece girişimcilik ve mühendislik gibi konularla kendimizi sınırlandırmadan, tüm öğrencilerin ilgisini çekecek etkinlikler gerçekleştireceğiz” dedi. Toplantıda daha sonra planlanan aktiviteler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Düzenlenen toplantıda üyeler online bir genel kültür bilgi yarışması oynadı. Etkinlikte yarışmacıların esprileri ve kullanıcı isimleriyle keyifli anlar yaşandı. İki farklı oturumda gerçekleştirilen yarışmanın sonuçlanmasının ardından toplantı sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

Sakarya Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
13:18
İkindi
16:09
Akşam
18:37
Yatsı
19:57

Sakarya Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Eser Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Yenikent
Turhan Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Çağlayan Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

‘Misafir Okul Etkinlikleri’ devam ediyor

‘Misafir Okul Etkinlikleri’ devam ediyor

Altınküre öğrencileri için ders zili çaldı

Altınküre öğrencileri için ders zili çaldı

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

İtfaiye ekiplerine droneli eğitim

İtfaiye ekiplerine droneli eğitim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.