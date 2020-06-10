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SAÜ Psikoloji Bölümü öğrenci alımına başlıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 10.06.2020 11:44 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmasına yönelik çalışmaları tamamlanan Psikoloji bölümüne Yükseköğretim Kurulundan(YÖK) onay geldi.SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümü için hazırlıklarını yaklaşık 3 yıldır sürdürerek, sürecin sonunda YÖK’e 6 ay önce öğrenci alımı için başvurusunu yaptı.

SAÜ Psikoloji Bölümü öğrenci alımına başlıyor

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmasına yönelik çalışmaları tamamlanan Psikoloji bölümüne Yükseköğretim Kurulundan(YÖK) onay geldi.
SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümü için hazırlıklarını yaklaşık 3 yıldır sürdürerek, sürecin sonunda YÖK’e 6 ay önce öğrenci alımı için başvurusunu yaptı. Psikoloji bölümü, YÖK’ün onay vermesinin ardından YKS 2020 Tercih Kılavuzunda yer alarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alımına başlayacak. Yaklaşık 3 yıllık süreçte genç, dinamik ve alanında başarılı öğretim elemanlarını kadroya kattıklarını belirten Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, 3 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ile bölümün yeni eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlayacağını dile getirdi.
Kontenjanın 60 öğrenci olarak belirlendiğini ve uluslararası öğrenciler için de ayrıca kontenjan ayrılacağını ifade eden Dekan Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, “Psikoloji bölümü, Sosyal Hizmetler, Felsefe ve Sosyoloji bölümleriyle birbirini tamamlayan bir bölüm olarak tasarlandı. Son yıllarda yükselen ve oldukça ilgi gören bir alan olan Psikoloji bölümünü açmakla topluma hizmet görevlerimizi de yerine getirmiş olacağız. Bölümümüzün üniversitemize ve bilim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Fen Edebiyat Fakültesinin 13 bölümünün halihazırda FEDEK akreditasyonuna sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Daşcıoğlu, eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden 14’üncü bölüm olarak hizmet verecek olan Psikoloji bölümü için de önümüzdeki yıllarda FEDEK akreditasyonuna yönelik olarak hazırlıklara başlayacaklarını sözlerine ekledi.

SAÜ Psikoloji Bölümü öğrenci alımına başlıyor

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