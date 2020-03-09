SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri UNICERA’ya katılacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğrencileri, 10-14 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan ve alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olarak bilinen, UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’na katılacak.

Global ticaretin merkezi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan ve her yıl genç tasarımcılar ile iş dünyasını uluslararası platformda buluşturan UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda, SAÜ Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğrencileri hazırladıkları projeler ile yer alacak. Fuar alanı üçüncü holde açılacak olan stant, 10-14 Mart 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

