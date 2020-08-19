SAÜ sosyal medyada birinci sırada

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), sosyal medya marka endeksi SocialBrands’ın yayımladığı BoomSocial 2020 Temmuz ayı endeksinde en başarılı 100 marka arasına girdi.

SAÜ, tüm kategorilerde TOP100 listesinde 33’üncü, sırada yer alırken, tüm üniversiteler kategorisinde Twitter’da 1’inci, Instagram’da 4’üncü, Facebook’da ise 11’inci sıraya yerleşti. Sosyal medya marka endeksi SocialBrands, on binlerce markanın sosyal medya performanslarını verilere dayalı ve tarafsız bir şekilde her ay mercek altına alıyor. SocialBrands, 54 bin 234 hesabı ve 2 milyon 34 bin 814 iletiyi inceleyerek Temmuz ayının en başarılı markalarını belirledi. Sakarya Üniversitesi, farklı sektörlerden yüzlerce ünlü markanın yer aldığı TOP100 listesinde 33’üncü sıraya yerleşti.

Üniversiteler arasında Twitter’da 1’inci Instagram’da 4’üncü

Sakarya Üniversitesi, “Eğitim/Üniversiteler” kategorisinde Twitter’da 16 binden fazla etkileşimle 1’inci sırada yer alırken, popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram sıralamasında yaklaşık 85 bin etkileşimle 4’üncü sırada yer alarak birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı. Sakarya Üniversitesi, Facebook sıralamasında ise 120 üniversite arasında 11’inci sıraya yükseldi.