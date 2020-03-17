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SAÜ tedbiri elden bırakmıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 17.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), hafta sonu yapılan sınavları corona virüs salgınına karşı özel tedbirler altında gerçekleştirdi.Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı Türkçe hazırlık eğitimi gören uluslararası öğrencilerin sınavları, TÖMER’de yoğun önlemler altında gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), hafta sonu yapılan sınavları corona virüs salgınına karşı özel tedbirler altında gerçekleştirdi.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı Türkçe hazırlık eğitimi gören uluslararası öğrencilerin sınavları, TÖMER’de yoğun önlemler altında gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 Türkçe hazırlık öğrencisi sıkı bir denetim ve alınan özel tedbirlerle sınava girerken, sınav öncesinde maske dağıtımı, ellerin dezenfektanlarla temizlenmesi, yapılan pasaport kontrolünde öğrencilerin ülkeye giriş-çıkış tarihlerine bakılması gibi birçok önlem alındı. Uluslararası öğrenciler SAÜ Rektörlüğünün de desteğiyle alınan tedbirlere uyarak sınavlarını başarıyla tamamladı.

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