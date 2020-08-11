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SAÜ, YÖK tarafından düzenlenen ‘Üniversiteni Keşfet Sanal Fuarına’ katıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 11.08.2020 12:57 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ‘Üniversiteni Keşfet Sanal Fuarına’ katıldı.Tercih sürecinde ilk kez yükseköğretim kurumlarını dijital ortamda bir araya getiren Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’de yerini alan Sakarya Üniversitesi, öğrenci ve velilerinin yoğun ilgisini çekti.

Sakarya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ‘Üniversiteni Keşfet Sanal Fuarına’ katıldı.
Tercih sürecinde ilk kez yükseköğretim kurumlarını dijital ortamda bir araya getiren Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’de yerini alan Sakarya Üniversitesi, öğrenci ve velilerinin yoğun ilgisini çekti. YÖK’ün koordinesinde 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen sanal fuarda öğrenci adayları, canlı tanıtım etkinlikleri, sesli ve görüntülü görüşmeler ile Sakarya Üniversitesini tanıma olanağı buldu. Öğrenciler, ayrıca merak ettikleri konularda canlı sohbet yoluyla da soru sorma fırsatı yakaladı. Üniversite tercihi yapacak gençlere SAÜ’nün programları, bölümleri, yurt ve burs imkanları, üniversitedeki sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere öğrencilere sunulan imkanların anlatıldığı fuarda, SAÜ standını 4 gün boyunca 4 binden fazla öğrenci adayı ziyaret etti.

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