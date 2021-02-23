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SAÜ yurtlarından Türk Kızılayı’na önemli bağış

23.02.2021 18:59 | Son Güncelleme:
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Sakarya Üniversitesi Öğrenci Yurtlarında bulunan gardırop, yatak, baza, komodin ve çalışma masasından oluşan 180 takım, İdlib’e ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı Sakarya Şubesine bağışlandı.Yapılan bağışın son dönemlerde İdlib’de yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen insanlara ulaştırılacağını bildiren Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, bağış için başta Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.

Sakarya Üniversitesi Öğrenci Yurtlarında bulunan gardırop, yatak, baza, komodin ve çalışma masasından oluşan 180 takım, İdlib’e ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı Sakarya Şubesine bağışlandı.
Yapılan bağışın son dönemlerde İdlib’de yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen insanlara ulaştırılacağını bildiren Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, bağış için başta Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yardımların çok değerli olduğunu söyleyen Tiryaki, “İdlib’de hayatını zor şartlar altında idame ettirmeye çalışan kardeşlerimiz var. Gayemiz oradaki insanların bir nebzede olsa ihtiyaçlarını giderebilmek ve yüzlerini güldürebilmektir. Bu anlamda en büyük destek Sakarya Üniversitesinden geldi. O bölgede eğitim almak için sıra yerine taşların üzerinde oturan savaş mağduru pek çok çocuk var. Gönderdiğimiz çalışma masalarını, çadır kentlerde yaşayan insanların ihtiyaçları için kullanacağız. Bu önemli katkılarından dolayı Sakarya Üniversitesine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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