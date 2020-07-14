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SAÜ’de 15 Temmuz’a özel canlı yayın

SAKARYA HABERLERİ  | 14.07.2020 11:49 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi canlı yayınında akademisyenler tarafından 15 Temmuz darbesinin dini, sosyolojik, tarihsel ve siyasal açıdan değerlendirilmesi yapılacak.SAÜ tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek canlı yayında darbe girişimi tüm yönleriyle ele alınacak.

Sakarya Üniversitesi canlı yayınında akademisyenler tarafından 15 Temmuz darbesinin dini, sosyolojik, tarihsel ve siyasal açıdan değerlendirilmesi yapılacak.
SAÜ tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek canlı yayında darbe girişimi tüm yönleriyle ele alınacak. SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan’ın moderatörlük yapacağı programa, SAÜ Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah İnce ve SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nebi Miş konuşmacı olarak katılacak. Programda 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde, kalkışmanın sosyolojik, dini, tarihsel ve siyasal boyutları ele alınacak. Program 15 Temmuz 2020 Çarşamba akşamı saat 22.00’da Sakarya Üniversitesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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İmsak
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Sabah
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Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:36
Yatsı
22:21

Sakarya Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Alemdar Eczanesi
Adapazari
Çiçek Eczanesi
Adapazari
İstiklal Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Serhat Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
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