YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. SAÜ’de ’Deprem Afet Farkındalık’ semineri düzenlendi

SAÜ’de ’Deprem Afet Farkındalık’ semineri düzenlendi

SAKARYA HABERLERİ  | 09.03.2020 16:45 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYM) ile Sakarya İl ve Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliği ile “Deprem Afet Farkındalık” konulu seminer düzenlendi.SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde kapsamında “1-7 Mart Deprem Haftası” dolayısıyla yapılan seminere Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, SAÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYM) ile Sakarya İl ve Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliği ile “Deprem Afet Farkındalık” konulu seminer düzenlendi.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde kapsamında “1-7 Mart Deprem Haftası” dolayısıyla yapılan seminere Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, SAÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emrah Doğan, SAÜ İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zeki Özcan ve SAÜ AYM Müdür Yardımcısı ve Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu konuşmacı olarak katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Emrah Doğan, “Ülkemizde meydana gelen depremlerde yaşadığımız kayıplarımız oldu. Bu sebepler arasında; zemin incelemelerinin eksik ya da hatalı yapılması, taşıyıcı sistem tasarımının yanlış yapılmış olması, yapı malzemelerinin kalitesi etkilidir. Dolayısıyla bazı konularda bilgi sahibi olabilmek adına bu seminerin faydalı olacağı kanaatindeyim” dedi.
Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş konuşmasında AFAD ile ilgili bilgilendirme yaparak, afet öncesi alınması gereken tedbirlere dikkat çekti. Afetin tanımını yapan Kaşkaş, “Toplumun tamamını veya bir kısmını etkileyen ve normal hayat akışını kesintiye uğratan, ekonomik sosyal anlamda olumsuz sonuçlar doğurup acil müdahaleyi gerektiren olayların tamamı afettir. Önemli olan afet olduktan sonraki çalışmalar değil, olmadan önce alınan tedbirlerdir. Tüm doğal afetler için aynı şey geçerlidir” diye konuştu.
Deprem Haftası dolayısıyla deprem konusuna öncelik verdiklerini belirten Kaşkaş, afet olmadan önce alınması gereken tedbirleri sıraladı. Kaşkaş, “Öncelikle 2007 tarihi öncesinde yapılmış binaların kontrol analizi yapılmalıdır. Ev içindeki eşyaların çokluğu, büyüklüğü ve sabitlik durumu da büyük önem taşıyor. Depremde sadece evdeki eşyalar sebebiyle hayatını kaybeden insanlar var. Örneğin mutfak dolapları üst kısımda olmamalıdır. Tüm bunlardan sonra deprem çantası hazırlanmalı ve deprem sonrası toplanma bölgesi bilinmelidir. Afete hazır gönüllü bir halk konumunda olmalıyız” şeklinde konuştu.
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Özcan da “Depremin öğrettikleri ve öğretemedikleri” başlıklı sunum yaptı. Farklı yıllarda gerçekleşen depremlerden fotoğraf örnekleri gösteren Dr. Öğr. Üyesi Özcan, dayanıklı binaların yapılması gerektiğini vurguladı. Hatalı ve doğru yapılardan bahseden Özcan, “Bir afet esnasında aslında yapılması gereken dışarı değil içeri kaçmak olmalıdır. Dolayısıyla bunun öncesinde sağlam bir binada yaşıyor olduğunuzdan emin olmalısınız” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Murat Utkucu, seminerin devamında “24 Ocak 2020 Sivrice Depremi ve Doğu Anadolu Fayı” konulu bir sunum yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğimYunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğim
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Sakarya Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
13:14
İkindi
16:29
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Alemdar Eczanesi
Adapazari
Mimaroğlu Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Sezgin Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Kübra Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Sakarya'da eğitime kar engeli

Sakarya'da eğitime kar engeli

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.