SAÜ’de Güneydoğu’da son 150 yılda devlet, aşiretler ve tarikatlar konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından “Güneydoğu’nun 150 Yılı: Devlet, Aşiret, Tarikat” konulu konferans düzenlendi.

Online olarak yapılan konferansa Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Baz konuk oldu. Doç. Dr. İbrahim Baz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi coğrafyası, Güneydoğu Anadolu’da yaşayan milletler ve dinler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve tasavvuf ile Güneydoğu Anadolu’nun son 150 yılı konu başlıklarında açıklamalarda bulundu.

Güneydoğunun tarihi coğrafyasından bahseden Doç. Dr. İbrahim Baz, İbn Haldun’un ‘coğrafya kaderdir’ sözüne vurgu yaparak, “Coğrafya mekanın kaderi olduğu gibi o mekanda yaşayan insanlar da o coğrafyanın mekanının kaderine de ortak oluyor. Hayatları ona göre şekilleniyor, kültürel kimlikleri ona göre oluşuyor” ifadelerine yer verdi.

Son 30 yılda demografik yapı değişti

Doç. Dr. Baz, Güneydoğu Anadolu’da yaşayan milletlerin Kürtler, Süryaniler, Araplar, Türk-Türkmenler ve Ermeniler olduğunu dile getirerek, son 30 yılda demografik yapının değiştiğini, Mardin ve Siirt kent merkezlerinin Arap ağırlıklı iken tarımdan sanayiye geçiş ve köy boşaltmalar gibi nedenlerle Kürtlerin çoğunluğa sahip olduğunu söyledi. Güneydoğu Anadolu’da son 150 yılda Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya başlaması sürecinde bazı tedbirler alındığını ifade eden Doç. Dr. İbrahim Baz, bu tedbirler kapsamında Güneydoğu’daki beyliklerin kaldırıldığını, beylerin sürgüne gönderildiğini ve bunun aşirete dayalı sosyal yaşam alışkanlığı olan bölgede saygısızlık olarak görüldüğünü aktardı.