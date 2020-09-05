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SAÜ’de Güz Yarıyılı derslerinde uzaktan eğitim modeli uygulanacak

SAKARYA HABERLERİ  | 05.09.2020 12:47 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ), 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı derslerinde uzaktan eğitim modeli uygulanacak.Sakarya Üniversitesi Senatosu 3 Eylül 2020 tarihinde toplanarak 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi eğitim planlamasını görüştü.

SAÜ’de Güz Yarıyılı derslerinde uzaktan eğitim modeli uygulanacak

Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ), 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı derslerinde uzaktan eğitim modeli uygulanacak.
Sakarya Üniversitesi Senatosu 3 Eylül 2020 tarihinde toplanarak 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi eğitim planlamasını görüştü. Güz Döneminden itibaren mevsimsel değişimin günlük hayata etkisi ve salgının yayılmasına potansiyel katkısı üzerine hekim öğretim üyelerinin değerlendirmeleri alındı. Değerlendirmeler sonucunda 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde sağlık alanında yüz yüze uygulama gerektiren (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO) birimler dışındaki tüm birimlerde önlisans, lisans ve lisansüstü programların tamamında uzaktan eğitim modelinin uygulanmasına karar verildi. Sağlık alanında bahsi geçen birimlerde ise uygulama şekli ve esasları fakülte, bölüm ve program bazlı çalışmalar sonunda ilgili birimlerin ve öğrenci dekanlığının web sayfalarında duyurulacağı bildirildi.

SAÜ’de Güz Yarıyılı derslerinde uzaktan eğitim modeli uygulanacak

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