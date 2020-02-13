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SAÜ’de, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’ düzenlendi

SAKARYA HABERLERİ  | 13.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’ düzenlendi.Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen eğitime SAÜ Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Baha Kanberoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’ düzenlendi.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen eğitime SAÜ Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Baha Kanberoğlu konuşmacı olarak katıldı. Görseller ve hikayeler aracılığıyla desteklenen eğitimde, çalışanların ve iş verenlerin alacağı tedbirler, fiziksel risk etmenleri, ‘dört M’ teorisi, sağlık ve güvenlik işaretleri, kişisel koruyucu donanım, acil durumlar gibi konularda öğrencilere bilgilendirme yapıldı.
İş sağlığı ve güvenliğini bir kültür haline getirmek için eğitimler verdiklerini, bu eğitimlerle sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak istediklerini aktaran Araştırma Görevlisi Baha Kanberoğlu, “İş kazalarında ülkemiz Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır. Bu kazaların yüzde 98’lik kısmı insanlardan kaynaklanıyor. Bunların yüzde 88’i emniyetsiz davranışlardan, yüzde 10’u işverenin güvenliğe önem vermemesinden, yüzde 2’si şanssızlık, kader gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Dikkatli ve iyi çalışarak bu iş kazalarının yüzde 98’lik kısmını engelleyebiliriz. Biz bu güvenli ortamı sağlarsak çalışanlar daha mutlu ve faydalı çalışır, böylece verimlilik artar” dedi.
Her 300 kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kanberoğlu, kaza sonrasında yapılması gerekenleri anlattı. Kanberoğlu, “Kaza olduktan sonra hemen kolluk kuvvetlerine haber vermek zorundayız. Ayrıca 3 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilmeli, meslek hastalığı durumunda da 3 gün içinde SGK’ya bildirilmelidir. Ancak meslek hastalığı daha uzun bir süreçtir. Hastalığın kanıtlanması gerekir. Bu durumların yaşanması sonucunda çalışan işverene tazminat davası açabilir” diye konuştu.

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