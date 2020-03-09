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SAÜ’de Kadınlar Günü fidan dikimi ile kutlandı

SAKARYA HABERLERİ  | 09.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Araştırma Öğrenci Topluluğu (ÇEKAT) tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.Etkinlik kapsamında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ön bahçesine laleler dikildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Araştırma Öğrenci Topluluğu (ÇEKAT) tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ön bahçesine laleler dikildi. Etkinliğe SAÜ öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Dikilen lalelerin renkli görüntüler oluşturduğu etkinlikte, topluluk tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihi anlatılarak, cinsiyet eşitliğine vurgu yapıldı.

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